Переворот в Мьянме: протестующие потребовали освободить президента

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Тысячи людей потребовали освобождения президента Вин Мьина и лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, до путча являвшейся фактическим руководителем государства.













Уже ранним утром близ университета в крупнейшем городе страны Янгоне состоялся протестный марш, в котором участвовали около 3 тысяч человек. Полиция блокировала улицы в районе университета и выставила водометы.





Протесты в центре Янгона продолжались до вечера, в целом они прошли спокойно. Солидарность с демонстрантами выражали водители автомобилей.





В акции протеста во втором по величине городе страны Мандалай участвовали не менее 2 тысяч человек, они также потребовали освобождения политических заключенных и возвращения власти легитимному правительству.





Демонстранты раздавали полиции розы и бутылки с питьевой водой, призывая их поддержать людей, а не новый режим.