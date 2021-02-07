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Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из "Запорожца" – видео
07.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жители казахского города Алга смастерили снегоход из "Запорожца". На кадрах можно увидеть преображенную машину, у который вместо колес теперь стоят лыжи и гусеничные ленты.
© Sputnik / Стрингер
Мастер Бектурган Едрисов рассказал, что это уже вторая попытка изготовить из автомобиля снежный транспорт. Сначала он и его друзья пытались реализовать свою задумку на "Жигулях", однако машина оказалась неподходящей из-за большого веса и расположения мотора.
"Пришли к выводу – нужна легкая машина. И желательно, чтобы мотор был сзади, и остановились на "Запорожце", – рассказал Бектурган.
По словам мужчины, идея собрать снежный транспорт посетила его из-за того, что зимой было сложно добираться до своего хозяйства. Теперь же с этим нет никаких проблем – обновленный "Запорожец" спокойно преодолевает снежные препятствия.
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Умельцы из Казахстана смастерили снегоход из "Запорожца". Колеса на машине заменили на лыжи и гусеничные ленты, теперь автомобиль с легкостью преодолевает снежные...
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