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Минские партизаны знатно потролили карателей
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны знатно потролили карателей
Жители микрорайона Лебяжий измотали бригаду лукашистов.
Вчера жители микрорайона Лебяжий в Минске знатно потролили карателей, сообщает телеграм-канал
Целый день бусик с тихарями вычислял протестующих, но уехал ни с чем. Партизаны напоследок помахали им флагом.
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Жители микрорайона Лебяжий измотали бригаду лукашистов.
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