|
Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну
Источник материала: Навiны
В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (по юго-западу страны порывистый).
Погода в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)