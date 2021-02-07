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Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну

07.02.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения.

Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного (по юго-западу страны порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест -9..-11°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -12..-14°C;
  • Гомель -11..-13°C;
  • Гродно -13..-15°C;
  • Могилев -13..-15°C;
  • Минск -13..-15°C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического...
 
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