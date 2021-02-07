Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

Источник материала: Салiдарнасць

Как Латвия поддержала Беларусь.





7 февраля в мире проходит День солидарности с Беларусью. В некоторых странах, в том числе в Латвии, Израиле и Польше акции прошли еще накануне.

В Риге по решению властей города на Даугаве в знак солидарности с народом Беларуси подсветили бело-красно-белый флаг.





Тут и далее фото Jānis Škapars/TVNET





С целью выразить поддержку белорусскому народу в борьбе за свободу, Рижская дума в сотрудничестве с компанией LMT использовала технологию дронов, чтобы подсветить лед на Даугаве в цвета символа независимости Беларуси — бело-красно-белого флага, сообщает подробности TVNET .

— Латвия выражает поддержку и любовь своим свободолюбивым соседям. Так же, как лед, тают и режимы, — цитирует портал министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, отметившего, что Даугава (Двина) соединяет две страны.

Также в рамкам акции солидарности были бодсвечены в боло-красно-белые цвета рижская ратуша и Дворец культуры ВЭФ.

Atsaucoties baltkrievu demokrātiskās kustības aicinājumam, arī mēs esam kopā ar baltkrievu tautu Baltkrievijas Solidaritātes dienas akcijā, kas notiek 7. februārī. Mēs esam par brīvu un demokrātisku Baltkrieviju! pic.twitter.com/57sv9WNp3z — Latvijas Televīzija (@LatvijasTV) February 6, 2021

City of #Riga is showing solidarity with the people of #Belarus .



Paldies, Latvija! pic.twitter.com/ztOp8t33cs — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 6, 2021

О том, какие мероприятия в рамках Дня солидарности с Беларусью запланированы на 7 февраля, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской:

– Президентский дворец в Вильнюсе украсит подсветка в цветах национального флага Беларуси.

– Самое высокое здание Варшавы подсветят в бело-красно-белых цветах. Кроме того, национальный флаг Беларуси поднимут над городской ратушей.

– В Молдове и Румынии поставят пьесу Андрея Курейчика «Обиженные. Беларусь» о событиях в нашей стране после 9 августа. С 7 по 22 февраля состоится целый марафон из спектаклей, в котором примут участие 16 театров Румынии и Молдовы.

– Акция «6 миллионов шагов» в Литве, в который сможет принять участие каждый литовец.

– Кампания Международной амнистии за освобождение политзаключенных.

10 мгновений международного Дня солидарности с Беларусью – в наших краях и за пределами