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Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги
07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как Латвия поддержала Беларусь.
7 февраля в мире проходит День солидарности с Беларусью. В некоторых странах, в том числе в Латвии, Израиле и Польше акции прошли еще накануне.
В Риге по решению властей города на Даугаве в знак солидарности с народом Беларуси подсветили бело-красно-белый флаг.
Тут и далее фото Jānis Škapars/TVNET
С целью выразить поддержку белорусскому народу в борьбе за свободу, Рижская дума в сотрудничестве с компанией LMT использовала технологию дронов, чтобы подсветить лед на Даугаве в цвета символа независимости Беларуси — бело-красно-белого флага, сообщает подробности
— Латвия выражает поддержку и любовь своим свободолюбивым соседям. Так же, как лед, тают и режимы, — цитирует портал министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, отметившего, что Даугава (Двина) соединяет две страны.
Также в рамкам акции солидарности были бодсвечены в боло-красно-белые цвета рижская ратуша и Дворец культуры ВЭФ.
О том, какие мероприятия в рамках Дня солидарности с Беларусью запланированы на 7 февраля,
– Президентский дворец в Вильнюсе украсит подсветка в цветах национального флага Беларуси.
– Самое высокое здание Варшавы подсветят в бело-красно-белых цветах. Кроме того, национальный флаг Беларуси поднимут над городской ратушей.
– В Молдове и Румынии поставят пьесу Андрея Курейчика «Обиженные. Беларусь» о событиях в нашей стране после 9 августа. С 7 по 22 февраля состоится целый марафон из спектаклей, в котором примут участие 16 театров Румынии и Молдовы.
– Акция «6 миллионов шагов» в Литве, в который сможет принять участие каждый литовец.
– Кампания Международной амнистии за освобождение политзаключенных.
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Как Латвия поддержала Беларусь.
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