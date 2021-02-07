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Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как Латвия поддержала Беларусь.

Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

7 февраля в мире проходит День солидарности с Беларусью. В некоторых странах, в том числе в Латвии, Израиле и Польше акции прошли еще накануне.

В Риге по решению властей города на Даугаве в знак солидарности с народом Беларуси подсветили бело-красно-белый флаг.

Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

Тут и далее фото Jānis Škapars/TVNET

Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

С целью выразить поддержку белорусскому народу в борьбе за свободу, Рижская дума в сотрудничестве с компанией LMT использовала технологию дронов, чтобы подсветить лед на Даугаве в цвета символа независимости Беларуси — бело-красно-белого флага, сообщает подробности TVNET.

— Латвия выражает поддержку и любовь своим свободолюбивым соседям. Так же, как лед, тают и режимы, — цитирует портал министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, отметившего, что Даугава (Двина) соединяет две страны.

Также в рамкам акции солидарности были бодсвечены в боло-красно-белые цвета рижская ратуша и Дворец культуры ВЭФ.

О том, какие мероприятия в рамках Дня солидарности с Беларусью запланированы на 7 февраля, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской:

– Президентский дворец в Вильнюсе украсит подсветка в цветах национального флага Беларуси.

– Самое высокое здание Варшавы подсветят в бело-красно-белых цветах. Кроме того, национальный флаг Беларуси поднимут над городской ратушей.

– В Молдове и Румынии поставят пьесу Андрея Курейчика «Обиженные. Беларусь» о событиях в нашей стране после 9 августа. С 7 по 22 февраля состоится целый марафон из спектаклей, в котором примут участие 16 театров Румынии и Молдовы.

– Акция «6 миллионов шагов» в Литве, в который сможет принять участие каждый литовец.

– Кампания Международной амнистии за освобождение политзаключенных.

10 мгновений международного Дня солидарности с Беларусью – в наших краях и за пределами

 
 
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