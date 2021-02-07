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В СК заявили, что выявили факты финансирования протестов. Некоторым штрафы придется платить еще раз

07.02.2021 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Такая информация прозвучала в эфире БТ. В Следственном комитете заявили об установлении неоднократных фактов финансирования протестов. К этому, по их мнению, относится оплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участие в митингах. «Таким образом, люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли. По информации Следственного комитета, выявлено значительное количество таких случаев. С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей», — заявили в сюжете.

— В ходе предварительного расследования нами достоверно установлены источники финансирования и пути доставки денежных средств, которые были введены в криминальный оборот на территории Республики Беларусь. В настоящее время Следственным комитетом при санкции прокуратуры налагается арест на указанные денежные средства, которые имеют криминальный характер. 

После так называемой юридической очистки они поступят в бюджет нашего государства. Таким образом, можно констатировать, что те денежные средства, которые направлялись на проведение массовых беспорядков и фактически на подрыв экономики нашей страны, будут эффективно работать на государство, — сказал начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

 
Теги: Минск
 
 
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Такая информация прозвучала в эфире БТ. В Следственном комитете заявили об установлении неоднократных фактов финансирования протестов. К этому, по их мнению,...
 
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