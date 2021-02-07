Олды здесь? Угадываем улицы Минска на фото 1980—1990-х

Источник материала: Onliner По телевизору любят пугать 80-ми и 90-ми: мол, страшная была разруха, нищета, бандитизм. Улицы носили название разбитых фонарей, здания-дворцы истлевали до состояния притонов, а предметом статуса были джинсы с высокой талией и стеклянная бутылка из-под Coca-Cola в серванте. Но тот, кто вырос в 90-х и успел попробовать их на вкус, знает, что это вкус не только нищеты, но и свободы. Возможно, поэтому нас так возбуждает вид пасмурных девятиэтажек в каком-нибудь Норильске. А может, 30 лет — это идеальный срок, чтобы забыть все плохое, но сохранить в памяти все хорошее. Если к вашему горлу уже подступил комок — значит, именно для вас мы приготовили 10 снимков из прошлого, на которых можно без труда (кое-где с трудом) узнать современные улицы Минска. Тем же, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям и кликать на развернутые ответы по ссылкам под фотографиями.

№1. В Минске 1980 год





Ответ

№2. Фотокарточка из 1980-х





Ответ

№3. Красные звезды водят хоровод. А в Минске все тот же 1980 год





Ответ

№4. Реальная почтовая открытка 1983 года



Канагат Акимов

Ответ

№5. Судя по одежке, на дворе 90-е. Но это не точно





Ответ

№6. Опять 90-е. Нет сомнений, что вы узнали башенки, но на какой улице стоит фотограф?





Ответ

№7. Возвращаемся в 1982 год





Ответ

№8. В БССР не было двух вещей: секса и шопинга





Ответ

№9. Как можно не любить 80-е в Минске?





Ответ

№10. Пестрые разнокалиберные автобусы на диспетчерской станции. Где она?



Фото: Иван Войтешонок

Ответ

От редакции. Если у вас сохранились фото 1980—2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!

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