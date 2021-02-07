Стюардесса «без лица»: когда тебя подзывают щелчком пальцев или «кис-кис-кис», первая мысль — WTF?! (видео)

Источник материала: Onliner Если вы забыли, то человечество давно изобрело самолеты, но них мы летали в разные страны, на море (большой водоем, больше минского). На этих самолетах работали красивые девушки, которых называли стюардессами, но правильнее — бортпроводники. Сегодня одна из бывших (уволили с продолжением пандемии) рассказывает о своей работе в надежде на возвращение.

— Я работала бортпроводником международных авиалиний. Давно хотела устроиться по профессии, которая предполагает общение с людьми и путешествия. Казалось, мое. Случайно попала на кастинг. 5 минут пообщались, и через месяц я получила приглашение на работу.

Сам процесс обучения — 2 месяца — сложно проходил. Но потом было еще тяжелее: полеты по 16 часов, ночью, вечером, утром. Разные часовые пояса и совершенно разные пассажиры. Компания их избаловала, шутили мы с коллегами. Однажды женщина пожаловалась на то, что я недостаточно широко улыбнулась ей. Я получила выговор.

Сразу видно людей, которые летают нечасто. Их разрывает от желаний. Они требуют все вина и коньяки одновременно. Иногда хотелось укусить! Некоторые коллеги просто заходили в туалет поплакать от стресса. Еще старший бортпроводник кричит. Думаешь, что по прилете сразу напишешь заявление на увольнение.

Еще у разных национальностей свои особенности. Есть одна африканская страна, там молодые люди зовут бортпроводника щелчком пальцев или «кис-кис-кис». Ты сначала такая: WTF?! А потом понимаешь, что они все так поступают: для них это норма, никаких обид. Арабы кричат: «Эй, систа!» И тоже щелкают.





У нас есть несколько техник, чтобы утихомирить пьяного: меньше алкоголя, больше водички, забалтывать, общаться как с ребенком. Если он становится агрессивным — можно припугнуть полицией по прилете. Обычно этого хватает. Если нет — умеем скрутить. Есть наручники, нас учили! Это сложно, но умеем. Пилот никогда не выйдет из кабины, наоборот, закроется в случае конфликта — таковы правила безопасности.

Праздники — болезненная тема, лучше забыть. День рождения в том числе. Лучше никогда ничего не планировать.

Моя зарплата начиналась от $2 тысяч в месяц. Максимум было 3,5. Еще чуть больше, если ты старший бортпроводник. Пилоты получают от $10 тысяч.

Зарплата хорошая. Но тебе приходится жертвовать личной жизнью, ты все время уставший и разбитый. Коллеги подсаживались на таблетки для засыпания. Слышала, что это и на память еще влияет не лучшим образом: дефицит кислорода плюс рваный сон убивают мозг. Я молодая, но уже чувствую, что легко забываю обычные вещи.

Социальный пакет тоже крутой: жилье, транспорт, страховка, форма, питание, раз в год бесплатные билеты, постоянно билеты со скидкой.

Бортпроводники и пилоты друг друга часто недолюбливают. Мы работаем с пеной у рта, а пилот звонит: где мой капучино, где мой салат, не хочу эту еду — поменяйте. Капризничают!

Когда мы вместе выходили куда-то гулять, проводники себе заказывали что-то примерно одного уровня, а пилоты — устрицы, дорогое шампанское... Видно, что люди высокого уровня. А потом такие: «Общий счет». Вы серьезно?!

«Корона» по нам больно ударила. Была ситуация с одним пассажиром на обратном рейсе, аэропорты как дома с привидениями, самолеты на земле вместо неба... Грустно. Вторая волна закончилась для меня увольнением. Это нормально. Я попробую вернуться, когда жизнь наладится. Самая классная дополняющая работу возможность — посмотреть мир, а не копить всю жизнь на путешествие в Новую Зеландию. Да, быстро посмотреть, но по чуть-чуть и много. И люди разные. Иногда кажется, что все уже видел и нечему удивляться, А потом бац — и понимаешь, что мир бесконечно разнообразен!





А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

— монахиню/священника;

— работника ОМОНа или Росгвардии;

— чиновника.

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