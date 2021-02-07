«Но принцесса Ди не была красивой!» Подборка, из которой ясно: режиссеры выбирают сексуальных и молодых

Источник материала: Tut.by

Недавно в сети появились первые кадры со съемок фильма «Спенсер» с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Съемки автобиографической ленты о жизни Леди Ди в самом разгаре, на экраны фильм должен выйти осенью.



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Кадр получился очень высокохудожественным, многие запротестовали в комментариях: «Но принцесса Ди не была красивой!».

Диану уже много раз играли другие актрисы. Давайте посмотрим, какой ее изображали на экранах в предыдущие годы.



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Кэтрин Оксенберг сыграла Диану еще при ее жизни. Она играла в двух телефильмах: «Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982) и «Недолго и несчастливо» (1992).



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Серена Скотт Томас сыграла принцессу в 1993 году в телефильме «Диана: Ее подлинная история».



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Так выглядела Диана в исполнении актрисы Джули Кокс в фильме «Влюбленная принцесса».



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А так Диана была изображена в документальной драме, включавшей в себя хронику и интервью реальных персонажей. «Диана: последние дни принцессы» вышел в 2007 году. Роль принцессы сыграла Женевьев О’Рейли.

В истории кино не только принцесса Диана, но и другие женские персонажи бывали сыграны до 10 раз. Давайте посмотрим, как героини выглядели на экранах тогда и выглядят сейчас.

Эйприл О’Нил

Фильмы: «Черепашки-ниндзя» (1990) и «Черепашки-ниндзя» (2014)

Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс





Керри

Фильмы: «Керри» (1976) и «Телекинез» (2013)

Актрисы: Сисси Спейсек и Хлоя Грейс Морец





Мисс Эва Эрнст (Великая Верховная Ведьма)

Фильмы: «Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020)

Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй





Женщина-кошка

Фильмы: «Бэтмен» (1966) и «Бэтмен» (2022)

Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц





Круэлла Де Виль

Фильмы: «101 далматинец» (1996) и «Круэлла» (2021)

Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун



