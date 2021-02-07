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«Но принцесса Ди не была красивой!» Подборка, из которой ясно: режиссеры выбирают сексуальных и молодых
Источник материала: Tut.by
Недавно в сети появились первые кадры со съемок фильма «Спенсер» с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Съемки автобиографической ленты о жизни Леди Ди в самом разгаре, на экраны фильм должен выйти осенью.
Кадр получился очень высокохудожественным, многие запротестовали в комментариях: «Но принцесса Ди не была красивой!».
Диану уже много раз играли другие актрисы. Давайте посмотрим, какой ее изображали на экранах в предыдущие годы.
Кэтрин Оксенберг сыграла Диану еще при ее жизни. Она играла в двух телефильмах: «Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982) и «Недолго и несчастливо» (1992).
Серена Скотт Томас сыграла принцессу в 1993 году в телефильме «Диана: Ее подлинная история».
Так выглядела Диана в исполнении актрисы Джули Кокс в фильме «Влюбленная принцесса».
А так Диана была изображена в документальной драме, включавшей в себя хронику и интервью реальных персонажей. «Диана: последние дни принцессы» вышел в 2007 году. Роль принцессы сыграла Женевьев О’Рейли.
В истории кино не только принцесса Диана, но и другие женские персонажи бывали сыграны до 10 раз. Давайте посмотрим, как героини выглядели на экранах тогда и выглядят сейчас.
Эйприл О’Нил
Фильмы: «Черепашки-ниндзя» (1990) и «Черепашки-ниндзя» (2014)
Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс
Керри
Фильмы: «Керри» (1976) и «Телекинез» (2013)
Актрисы: Сисси Спейсек и Хлоя Грейс Морец
Мисс Эва Эрнст (Великая Верховная Ведьма)
Фильмы: «Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020)
Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй
Женщина-кошка
Фильмы: «Бэтмен» (1966) и «Бэтмен» (2022)
Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц
Круэлла Де Виль
Фильмы: «101 далматинец» (1996) и «Круэлла» (2021)
Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун
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«Но принцесса Ди не была красивой!» Подборка, из которой ясно: режиссеры выбирают сексуальных и молодых
В истории кино не только принцесса Диана, но и другие женские персонажи бывали сыграны до 10 раз. Давайте посмотрим, как менялся режиссерский взгляд на популярных...
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