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ФРГ выделит на поддержку гражданского общества Беларуси 21 млн. евро

07.02.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Германии приняло программу поддержки гражданского общества Беларуси, на которую будет выделено до 21 миллиона евро.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу, 6 февраля.

В рамках плана предусмотрены стипендии студентам и школьникам, исключенных из учебных заведений за участие в акциях протеста, а также меры поддержки независимых СМИ.

Маас также сказал, что ФРГ создаст механизм по сбору доказательств вины тех, кто нарушает права человека в Беларуси.

"Настанет день, когда они будут привлечены к ответственности. И придет день, когда белорусы смогут жить в демократии, свободе и правовом государстве", - отметил министр.

"Дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад", - подчеркнул Мас и заверил протестующих белорусов в том, что Германия и ЕС находятся на их стороне.

Кроме того, власти ФРГ намереваются оказывать психологическую помощь жертвам пыток и предоставлять политическое убежище преследуемым гражданам Беларуси.

 
 
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Правительство Германии приняло программу поддержки гражданского общества Беларуси, на которую будет выделено до 21 миллиона евро.
 
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