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В Минске задержан администратор телеграм-канала "Хата Белсата"

07.02.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ГУБОПиК задержал администратора телеграм-каналов «Серый кот», «Хата Белсату» и «Денисовская 6».

Об этом говорится в видео ролике, опубликованном на Youtube канале МВД.

Контроль над чатом «Хата Белсату» удалось восстановить, но за это время из него было удалено несколько тысяч участников.

 
 
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ГУБОПиК задержал администратора телеграм-каналов «Серый кот», «Хата Белсату» и «Денисовская 6».
 
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