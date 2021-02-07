Источник материала: АФН

ГУБОПиК задержал администратора телеграм-каналов «Серый кот», «Хата Белсату» и «Денисовская 6».

Об этом говорится в видео ролике, опубликованном на Youtube канале МВД.

Контроль над чатом «Хата Белсату» удалось восстановить, но за это время из него было удалено несколько тысяч участников.