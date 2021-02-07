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Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, побеждавший Мохаммеда Али

07.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ему было 67 лет. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает портал BoxingScene.


Леон Спинкс и Мохаммед Али
© AP Photo

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пять лет назад ему был диагностирован рак простаты.
Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али, которую он одержал в феврале 1978 года. 36-летний Али планировал этим поединком завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. Но в итоге Спинкс, для которого это был лишь восьмой поединок на профессиональном ринге, одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал завершать карьеру, хорошо подготовился и в сентябре того же года уверенно победил Спинкса единогласным решением судей. После этого Спинкс еще несколько лет провел на высоком уровне, в 1981 году проиграл нокаутом Ларри Холмсу в бою за титул WBC, но из-за проблем с алкоголем и наркотиками его карьера быстро пошла на спад. Всего на профессиональном ринге Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед (14 нокаутов), 17 поражений и 3 ничьи.
 
 
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Ему было 67 лет. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Леон Спинкс...
 
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