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Фотофакт: День солидарности в Латвии. В Риге зажгли бело-красные-белые лучи

07.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В это воскресенье, 7 февраля, представители оппозиции отмечают Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской.



Латыши решили присоединиться к празднику и зажгли в Риге над рекой Даугава бело-красно-белые лучи. 

Фотографии появились в латвийском канале FreeBelarusLat в Twitter, который посвящен событиям в Беларуси.

Акции поддержки сегодня пройдут во многих странах ЕС. Например, вчера над Белостоком в небе подняли 30-метровый флаг БЧБ, пишет belnovosti.by
 
 
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В это воскресенье, 7 февраля, представители оппозиции отмечают Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской.
 
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