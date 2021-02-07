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Ганчаренко еще до ЦСКА мог возглавить московский "Спартак"

07.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что белорусский специалист едва не стал главным тренером принципиального соперника армейцев рассказал агент Сергей Новиков.




Он пояснил, что "имел отношение" к трудоустройству Ганчаренко в "Уфе". При этом агент знал, что у Виктора Михайловича всегда была цель работать в Москве, и он шел к этой цели. 

"Спартак" был очень близок к сотрудничеству с Ганчаренко. Тогда в московском клубе был Джеван Челоянц (бывший член совета директоров "Спартака" – Sputnik), который очень хотел видеть Гончаренко во главе команды", – цитирует Новикова телеканал "Матч ТВ".

Напомним, Виктор Ганчаренко работает с ЦСКА с декабря 2016 года. 43-летний специалист дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России. Ганчаренко уже 10 раз признавался лучшим тренером Беларуси. В России до ЦСКА он тренировал "Кубань", "Урал" и "Уфу". На родине неоднократно выигрывал золотые медали чемпионата страны с борисовским БАТЭ.
 
 
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О том, что белорусский специалист едва не стал главным тренером принципиального соперника армейцев рассказал агент Сергей Новиков.
 
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