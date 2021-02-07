|
Ганчаренко еще до ЦСКА мог возглавить московский "Спартак"
Источник материала: Партизан
О том, что белорусский специалист едва не стал главным тренером принципиального соперника армейцев рассказал агент Сергей Новиков.
Он пояснил, что "имел отношение" к трудоустройству Ганчаренко в "Уфе". При этом агент знал, что у Виктора Михайловича всегда была цель работать в Москве, и он шел к этой цели.
"Спартак" был очень близок к сотрудничеству с Ганчаренко. Тогда в московском клубе был Джеван Челоянц (бывший член совета директоров "Спартака" – Sputnik), который очень хотел видеть Гончаренко во главе команды", – цитирует Новикова телеканал "Матч ТВ".
Напомним, Виктор Ганчаренко работает с ЦСКА с декабря 2016 года. 43-летний специалист дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России. Ганчаренко уже 10 раз признавался лучшим тренером Беларуси. В России до ЦСКА он тренировал "Кубань", "Урал" и "Уфу". На родине неоднократно выигрывал золотые медали чемпионата страны с борисовским БАТЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что белорусский специалист едва не стал главным тренером принципиального соперника армейцев рассказал агент Сергей Новиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)