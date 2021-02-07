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Сборная Беларуси завоевала путевку на финал Евробаскета-2021

07.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские баскетболистки пробились в финал чемпионата Европы 2021 года. В последней игре на групповом этапе наши спортсменки взяли реванш над соперницами из Польши, сообщила Белорусская федерация баскетбола.

На арене в Риге белоруски обыграли полек с результатом 80:49 (23:12; 20:17; 14:12;23:8). Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Екатерина Снытина, набравшая 14 очков.

В первом матче отборочного тура, который прошел в Манчестере, белоруски разгромили сборную Великобритании 90:59. 3 февраля на нейтральной площадке в Риге подопечные Натальи Трофимовой проиграли соперницам из Польши со счетом 56:68, а на следующий день одержали победу над британками 67:57. Сегодняшнюю встречу можно было даже проиграть, но с разницей не больше 28 очков. Накануне игры главный тренер белорусской сборной сказала, что команда настроена взять реванш у полек и непременно победить. Получилось более чем убедительно.

Итоговое положение в группе F: Беларусь - 7 очков, Великобритания - 6, Польша - 5. В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Путевки в финал женского Евробаскета помимо Беларуси уже завоевали сборные Швеции, Бельгии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.
 
 
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Белорусские баскетболистки пробились в финал чемпионата Европы 2021 года. В последней игре на групповом этапе наши спортсменки взяли реванш над соперницами из...
 
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