Эта песня без конца: бюджетникам вновь обещают повышение зарплаты

В ближайшую пятилетку поэтапная работа в этом вопросе будет касаться не только педагогов. Так, программа деятельности правительства предусматривает приоритетное обеспечение к 2025 году соотношения размера заработной платы к среднереспубликанскому уровню: врачей – до 150%, среднего медицинского персонала – до 90 %, работников физической культуры и спорта – до 105 %, сферы социального обслуживания, культуры — до 80 %.



