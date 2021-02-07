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Эта песня без конца: бюджетникам вновь обещают повышение зарплаты
Источник материала: Партизан
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы, сообщает
В ближайшую пятилетку поэтапная работа в этом вопросе будет касаться не только педагогов. Так, программа деятельности правительства предусматривает приоритетное обеспечение к 2025 году соотношения размера заработной платы к среднереспубликанскому уровню: врачей – до 150%, среднего медицинского персонала – до 90 %, работников физической культуры и спорта – до 105 %, сферы социального обслуживания, культуры — до 80 %.
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, насколько в ближайшую пятилетку должны вырасти зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы,...
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