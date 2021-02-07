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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в Григорьев день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 февраля не стригите волосы и не касайтесь денег: что можно и нельзя делать в день Григория Если сегодня весело щебечут синицы во дворе - жди вскоре крепкие морозы.

В народе праздник прижился под названиями День Григория или Григорьев день, а еще - Григорий Весноуказатель, так как принято было считать дату началом поворота природы на весну, когда можно было предсказывать погоду на многие месяцы вперед.Как гласят церковные предания, Григорий Назианзин, родившийся в семье епископа, получил прекрасное образование и с юности демонстрировал выдающиеся способности. Находясь в Афинах, он познакомился и очень сдружился с Василием Великим, архиепископом и святым.Григорий стал автором многочисленных богословских трудов (245 посланий, 507 стихотворений и 45 "Слов"), а также прославился своей борьбой с арианством.В этот день именины отмечают: Александр, Григорий, Петр, Анатолий, Владимир, Дмитрий, Степан.Издавна на украинских землях сложилось поверье, что в День Григория брать деньги в руки - дурная примета. Верили, что за пересчитывание монет можно было вскоре поплатиться внезапными проблемами с финансами на три месяца. Еще один обычай, который также касался денежного вопроса и торговли, гласил, что если уж пришлось заниматься покупками или продажами в эту дату, то нужно носить в кармане кусочек сахара. Считалось, что именно так можно уберечься от потерь средств и неудачных приобретений.Хорошей приметой считалось делать без огласок добрые дела в этот день, но ни в коем случае не хвастаться ими.Дурной приметой считалось в этот день стричь волосы или ногти. Суеверные верили, что в противном случае могут ожидать беды и проблемы со здоровьем.Также нельзя сегодня плеваться, иначе будет плохая дорога.В целом вообще не принято было без крайней необходимости покидать дома, а также заниматься работой - это сулило невезение или травмы.Если в этот день выпал снег, значит зима уже не будет суровой.Сильный снегопад в Григорьев день сулил раннюю осень.Если сегодня весело щебечут синицы во дворе - жди вскоре крепкие морозы.Какой день до полудня - таким будет декабрь и январь в следующем году.