Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал белорусских чиновников показать свою готовность строить новую Беларусь. Для этого, по его словам, необходимо подписать открытое письмо работников госуправления .





Политик не сомневается, что чиновники понимаете: Лукашенко осталось недолго. А поэтому стоит задуматься, что будет после его ухода?

«Что вы скажете, когда близкие и друзья спросят: а почему вы так долго были с этой властью? С властью, которая давно утратила связь с народом, даже с вами, чиновниками, и с реальностью. Какие эмоции вызывают у вас действия власти, которая садит людей за решетку за цвет штанов? С теми ее представителями, которые заставляют людей спать по 15 суток на металлических балках без средств гигиены и нормальной еды — и нет, это не про 9-11 августа, это происходит прямо сейчас, пока вы читаете эти слова», — заявил Латушко.

Он считает, что Лукашенко «довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и «переждать бурю» [у чиновников] уже не выйдет. Сейчас у вас есть возможность коллективно и безопасно выразить свой протест против действий режима. Подпишите открытое письмо чиновников до 25 марта. Так вы не просто выскажете свою позицию и сделаете шаг к победе народа, но и покажете — вы готовы строить новую Беларусь».

Латушко понимает, что это серьезный шаг, и он помнит все эмоции, которые сам переживал 14 августа. Однако ни на секунду не жалеет о принятом тогда решении.

«Посоветуйтесь с семьей, детьми, коллегами, которым вы доверяете. Решите вместе: хотите ли вы дальше жить в страхе? Хотите ли вы и дальше постоянно идти на сделку с совестью из-за неадекватных решений государства? Выбирайте, кому вы хотите быть верными. Предлагайте подписать это письмо тем, кто с нами на одной стороне — на стороне правды и закона, на стороне большинства белорусов», — резюмировал руководитель НАУ.

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