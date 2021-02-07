«Возьми меня в жены!» 5 звездных красоток, которые сами сделали предложение своим мужьям

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли, что даже в 21 веке мужчина делает предложение женщине. Но, собственно, почему женщина не может сделать первый шаг? В этой подборке вспоминаем звезд, которые сами сделали предложение своим избранникам и ничуть не пожалели (по крайней мере на первых порах).

Анджелина Джоли

Актриса любит поступать наперекор общественному мнению. В отношениях с Бредом Питтом она поступила так же. Спустя пять лет совместной жизни она взяла инициативу в свои руки и предложила отцу своих детей пожениться. Это произошло в Венеции, где Анджелина снималась с Джонни Деппом в фильме «Турист». Говорят, Анджелина буквально опустилась на одно колено и сделала Бреду предложение руки и сердца. К сожалению, их официальный брак продлился всего два года.

Холли Берри

Актриса испытывала смешанные чувства после расставания с актером Уэсли Снайпсом. На какой-то вечеринке к ней подошел бейсболист Дэвид Джастис и попросил об автографе. Вместо этого Холли написала ему свой номер телефона, а спустя полгода после начала отношений предложила на ней жениться. К сожалению, этот брак тоже не продлился долго, спортсмен оказался домашним абьюзером.

Пинк

Эпатажная певица познакомилась со своим будущим мужем гонщиком Кэри Хартом на соревнованиях по мотокроссу в 2001 году. За время их романа Харт несколько раз делала Пинк предложение, но она отвечала отказом. А в 2005 году во время очередных соревнований Пинк появилась на трибуне с огромным плакатом «Ты женишься на мне?». На его обратной стороне была надпись «Я не шучу!». Харт, разумеется, ответил согласием. С тех пор у пары родилось уже двое детей и недавно они отметили 15 лет совместной жизни.

Мэрайя Кери

Суперзвезда и миллионерша может позволить себе, кажется, познакомиться с любым мужчиной. После расставания с миллиардером Джейсоном Паркером Мэрайя решила долго не грустить и завязала отношения с танцовщиком Брайаном Танакой, моложе ее на 15 лет. И вскоре сделала ему предложение. Причем сделала это в песне. Отношения пары были бурными и недолгими, но яркими.

Бритни Спирс

Бритни сама сделала предложение своему бывшему мужу Кевину Федерлайну. Считается, что этот брак ничем хорошим не закончился, но вообще-то у пары двое общих детей. Вот как Федерлайн вспоминает момент предложения от Бритни: «Мы летели из Ирландии в Нью-Йорк. И Бритни вдруг сказала: „А не хочешь пожениться?“. Это было через три месяца после нашего знакомства. Уже через два месяца состоялась наша свадьба». К сожалению, и эта история закончилась разводом и скандалами по поводу опеки над детьми.