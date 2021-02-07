







— Предварительное заседание проводится с теми, кто заключил «соглашения о сотрудничестве» (кто это сделал, по каким мотивам и почему это не доказывает вину моего подзащитного — скажем, но чуть позже). Тех, кто невиновен, в такое заседание не зовут, поэтому Виктор Бабарико и его защитники в заседании не участвовали, — пишет юрист.





Независимые медиа не пустили. Здание районного суда (в нем дело рассматривает Верховный суд) огородили забором, заседания по другим делам отменили. Танки и ПВО забыли подогнать, но, к счастью, все обошлось. ГосСМИ разразились утверждениями о виновности Виктора Бабарико, хотя даже с формальной точки зрения это запрещено без приговора (не говоря уже о том, что совершение им преступлений не доказано).





Дмитрий Лаевский обратил внимание на то, насколько открытым можно считать заседание.





— Открытое разбирательство или открытый суд — значит, любой гражданин может наблюдать в зале за судебным разбирательством. Идея открытости суда имеет в основе глубокий смысл, потому что это может способствовать объективности суда, ведь если на судью смотрит много людей, то вполне возможно, что он будет более взвешенно относиться к любым своим выводам и действиям, — отмечает юрист. — Но в предварительное заседание по этому делу, которое объявлено открытым, представителей независимых медиаресурсов Беларуси не допустили.





Лаевский обращает внимание на то, что «если пускают одних и не пускают других, то это выглядит как привилегия».





— А часть 2 статьи 23 Конституции Беларуси говорит о том, что никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

Закон не устанавливает критериев селекции на предмет допуска в открытое судебное заседание, потому что все граждане равны с точки зрения возможности присутствия в открытом суде. И если возможность присутствия граждан в открытом суде ставится в зависимость от усмотрения некоего должностного лица, которое произвольно решает вопрос о допуске, то тогда это не соответствует определению открытого суда.





Юрист уточняет, что статья 190 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за прямое или косвенное ограничение прав и свобод, а также установление прямых или косвенных преимуществ в зависимости от должностного положения, убеждений, места жительства и пр. Дмитрий Лаевский задается вопросом, почему отдельные государственные СМИ, а также российские пустили на процесс, а независимые белорусские медиа — нет.





iv>— Ничего не предрешаю. Но если на судебное разбирательство не будут допущены представители независимых медиаресурсов Беларуси, то это станет доказательством того, что правдивое освещение процесса не отвечает его задачам, а тогда и его правосудность изначально будет поставлена под сомнение даже по одному этому факту, — резюмирует Дмитрий Лаевский.





Напомним, Верховный суд, под чьей юрисдикцией состоится процесс, объяснял недопуск эпидемиологической обстановкой и нехваткой мест в зале, где проходил процесс. Однако для ряда российских СМИ и государственных белорусских место нашлось. То есть эпидемия это прикрытие.



