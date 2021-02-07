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«Налог на Google» понравился белорусским налоговикам

07.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За 2020 г. Беларусь получила 47 млн рублей от введения НДС с иностранных организаций, которые реализуют физлицам услуги в электронной форме («налог на Google»). Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает БелТА.



Как отметил министр, всего за 3 года действия налога поступило 88 млн рублей. При этом наблюдается высокая динамика поступления таких платежей, а их темп прироста составил более 40 %. С. Наливайко отметил, что подобная динамика будет сохраняться и в дальнейшем.

Всего этот налог выплачивают 87 иностранных организаций, в числе которых Google, Microsoft, Amazon, Apple и Booking.com.

Все действия по «налогу на Google» и взаимодействие с иностранными фирмами проводятся в электронном виде с помощью сервиса электронного НДС на сайте МНС.

Напомним, выплата для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги физлицам, введена в Беларуси с 1 января 2018 г.
 
 
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За 2020 г. Беларусь получила 47 млн рублей от введения НДС с иностранных организаций, которые реализуют физлицам услуги в электронной форме («налог на Google»). Об этом...
 
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