Выживший. В Лидском районе пожилого пациента больницы нашли в лесу на морозе после 18 часов поиска













В ходе поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками РОВД, лидского отдела Департамента Охраны, а также благодаря местным жителям, сообщавшим необходимую информацию, престарелый, не ориентирующийся на местности гражданин был обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Островля.





Мужчина провел в лесу более 18 часов, он был по пояс в снегу и уже начал раздеваться. После обнаружения мужчина был передан медикам, сообщает пресс-служба райисполкома.



