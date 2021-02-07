ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выживший. В Лидском районе пожилого пациента больницы нашли в лесу на морозе после 18 часов поиска

07.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 февраля в дежурную часть Лидского РОВД поступило сообщение от местного жителя о том, что его 76-летний отец около 21 часа ушел в неизвестном направлении из больницы «Островля», передает lidanews.by.




В ходе поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками РОВД, лидского отдела Департамента Охраны, а также благодаря местным жителям, сообщавшим необходимую информацию, престарелый, не ориентирующийся на местности гражданин был обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Островля.

Мужчина провел в лесу более 18 часов, он был по пояс в снегу и уже начал раздеваться. После обнаружения мужчина был передан медикам, сообщает пресс-служба райисполкома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 февраля в дежурную часть Лидского РОВД поступило сообщение от местного жителя о том, что его 76-летний отец около 21 часа ушел в неизвестном направлении из больницы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by