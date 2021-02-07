Источник материала: Хартия'97

Шендерович — Лукашенко: После Чавеса на Земле не осталось отмороженных на вашу глубину 7.02.2021, 10:14

Виктор Шендерович

Российский писатель призвал освободить Марию Колесникову.

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович в своем блоге на сайте «Эха Москвы» призвал Лукашенко освободить Марию Колесникову.

«Вы уже показали свою немыслимую «крутизну» в общении с безоружным народом; вы напрямую «общаетесь с богами», и они сообщают вам правильные результаты голосования; после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на вашу глубину, - это уже поняли все, и если вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет вас в недостаточной жестокости или склонности к «либерализму». Это пятно на репутации вам не грозит», — написал Виктор Шендерович.

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