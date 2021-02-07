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Елена Левченко: Белорусские цвета – только красное на белом
Источник материала: Хартия'97
Елена Левченко: Белорусские цвета – только красное на белом
Знаменитая баскетболистка присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта.
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко
«Белорусские цвета – только красное на белом.
Эти цвета имеют глубокую символику.
Есть традиционный̆ набор символов и цветов, которые использовали наши предки много столетий с дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, использовали два цвета – красный цвет на белом фоне. Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон – цвет чистоты. Красный – цвет солнца, крови как символа жизни, и вообще символ жизни.
У белорусов, как ни у кого из славян, сохранилась до ХХ столетия чистота узоров. Наши корни – красный узор на белом фоне. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он никогда не преобладал, только оттенял красный.
А все остальные цвета никогда не использовались в наших орнаментах. В народных костюмах встречаются синий, желтый, но никогда, кстати, зеленый.
Углубляешься в историю и больше познаешь свои корни.
Историю нельзя стереть
Солидарна с Мелитиной Станютой, Ольгой Хижинковой и всеми, кто присоединился к #бчбчеллендж», – написала Левченко.
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Знаменитая баскетболистка присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта.
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