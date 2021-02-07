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Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо
Источник материала: Хартия'97
Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо
Джо Байден рассказал ей о Американском плане спасения.
Президент США Джо Байден позвонил безработной американке, которая написала ему письмо о сложностях поиска работы, сообщает
«В прошлом году Мишель потеряла работу из-за пандемии. Недавно я позвонил ей, выслушал ее и рассказал ей о Американском плане спасения, который поможет подобным ей семьям», — сообщил Байден.
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Джо Байден рассказал ей о Американском плане спасения.
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