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Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо

07.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо

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  • 7.02.2021, 9:31
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Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо
Джозеф Байден
фото: ap photo/m. rourke

Джо Байден рассказал ей о Американском плане спасения.

Президент США Джо Байден позвонил безработной американке, которая написала ему письмо о сложностях поиска работы, сообщает nv.ua.

«В прошлом году Мишель потеряла работу из-за пандемии. Недавно я позвонил ей, выслушал ее и рассказал ей о Американском плане спасения, который поможет подобным ей семьям», — сообщил Байден.

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Джо Байден рассказал ей о Американском плане спасения.
 
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