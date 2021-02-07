Источник материала: Хартия'97

Президент США позвонил безработной американке, которая написала ему письмо 2 7.02.2021, 9:31

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Джозеф Байден

фото: ap photo/m. rourke

Джо Байден рассказал ей о Американском плане спасения.

Президент США Джо Байден позвонил безработной американке, которая написала ему письмо о сложностях поиска работы, сообщает nv.ua .

«В прошлом году Мишель потеряла работу из-за пандемии. Недавно я позвонил ей, выслушал ее и рассказал ей о Американском плане спасения, который поможет подобным ей семьям», — сообщил Байден.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

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