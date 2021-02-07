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Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси

07.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси

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  • 7.02.2021, 9:12
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Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси

Крупнейший покупатель калийных удобрений выразил солидарность с нашим народом.

Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал Международный день солидарности с Беларусью, который проходит 7 февраля, сообщает «Радыё Свабода».

Совет компании заявил, что «поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся», «осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты». «Права человека должны соблюдаться всегда», - подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Yara.

Генеральный директор Yara International Свейн Торе Холзетер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Свейн Торе Холзетер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

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Крупнейший покупатель калийных удобрений выразил солидарность с нашим народом.
 
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