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Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси
Крупнейший покупатель калийных удобрений выразил солидарность с нашим народом.
Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал Международный день солидарности с Беларусью, который проходит 7 февраля, сообщает
Совет компании заявил, что «поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся», «осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты». «Права человека должны соблюдаться всегда», - подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Yara.
Генеральный директор Yara International Свейн Торе Холзетер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Свейн Торе Холзетер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
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Крупнейший покупатель калийных удобрений выразил солидарность с нашим народом.
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