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"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."

07.02.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."

Поморский крестьянин, стал академиком, основал Московский университет. Автор пышных придворных од и срамного "Гимна бороде". 

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Последний гений Ренессанса в мире и первый русский поэт-скандалист ― гневливый, драчливый и неугомонный ,все это ― Михаил Васильевич Ломоносов.
 
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