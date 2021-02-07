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Середина февраля подарит романтический сюрприз: астрологи назвали счастливчиков

07.02.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Середина февраля подарит романтический сюрприз: астрологи назвали счастливчиков
Фото: pixabay.com
Гороскоп на февраль говорит о том, что последний месяц зимы будет очень напряженным и сложным из-за влияния ретроградного Меркурия. Возможны резкие изменения планов, ссоры и сложности в общении с окружающими. Но это не будет мешать развитию личных отношений и некоторых в середине месяца ждут романтические сюрпризы.

Кому звезды и планеты приготовили настоящий подарок в сфере любви с 8 по 14 февраля, рассказали в материале SlovoFraza.

Телец


В жизни этого знака Зодиака появится нежность и романтика, особенно, если они чем-то порадуют своего избранника и не будут придерживаться обязательных дат. Поиск новых отношений для одиноких Тельцов принесет удачу, но придется оставаться искренними и открытыми, не прятать свои чувства и не требовать от новых знакомых невозможного.

Лев


Астрологи советуют Львам отпустить свои страхи и сомнения и открыться навстречу светлому чувству. Это привлечет в их жизнь что-то настоящее и долговременное. А тем, кто уже находится в отношениях, нужно пересмотреть свои претензии к партнеру, не рубить сгоряча и уйти от конфликтов. Иногда разговор по душам может сгладить все недопонимания.

Весы


Вторая неделя февраля принесет приятные сюрпризы, но для этого нужно полностью отказаться от негатива. Отгоните желание спорить и дурное настроение, так как это повлечет за собой неприятности и нарушит романтические отношения. Сгонять стресс и избавляться от агрессии стоит с помощью активного отдыха вдвоем.

Водолей


Начните вторую неделю февраля с романтического ужина – это поможет разжечь огонь страсти в отношениях. Одинокие Водолеи должны приготовиться к важной встрече в самом неожиданном месте, поэтому не смейте засиживаться дома.
 
 
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Астрологи советуют Львам открыться навстречу светлому чувству.
 
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