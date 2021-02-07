В Австралии опять бушуют лесные пожары. Спасатели сняли видео прямо из пекла (видео)

Источник материала: Onliner

В Австралии снова крупное ЧП: стихия уже уничтожила более 80 жилых домов, площадь пожара составляет почти 11 000 гектаров, пламя подступило к одному из крупнейших городов страны — Перту. По предварительным оценкам, ущерб составил около 40 миллионов долларов. Недавно добровольная пожарно-спасательная служба Рокингема опубликовала видео, которое позволяет оценить масштаб происшествия: горящие деревья, раздувающий пламя ветер и захваченные в кольцо жилые дома.

Video shared by the Rockingham Volunteer Fire & Rescue Service shows sparks flying as strong winds fanned the flames of the Wooroloo bushfire in Perth, Australia. pic.twitter.com/fk1PMVezgA — The Weather Network (@weathernetwork) February 5, 2021

Как ранее писали местные СМИ, правительство Австралии обязалось выплатить всем потерявшим жилье единовременное пособие в тысячу австралийских долларов (763 доллара США) на каждого взрослого и по 400 — на ребенка. На данный момент около тысячи человек размещены в эвакуационные центры штата Западная Австралия.

Напомним, в прошлом году восточное побережье Австралии несколько месяцев было затянуто дымом. Выгорели миллионы гектаров буша, разрушено больше 2,5 тысячи домов, погибли по меньшей мере 25 человек и десятки тысяч симпатичных коал и вомбатов.