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В Австралии опять бушуют лесные пожары. Спасатели сняли видео прямо из пекла (видео)
Источник материала: Onliner
В Австралии снова крупное ЧП: стихия уже уничтожила более 80 жилых домов, площадь пожара составляет почти 11 000 гектаров, пламя подступило к одному из крупнейших городов страны — Перту. По предварительным оценкам, ущерб составил около 40 миллионов долларов. Недавно добровольная пожарно-спасательная служба Рокингема опубликовала видео, которое позволяет оценить масштаб происшествия: горящие деревья, раздувающий пламя ветер и захваченные в кольцо жилые дома.
Как ранее писали местные СМИ, правительство Австралии обязалось выплатить всем потерявшим жилье единовременное пособие в тысячу австралийских долларов (763 доллара США) на каждого взрослого и по 400 — на ребенка. На данный момент около тысячи человек размещены в эвакуационные центры штата Западная Австралия.
Напомним, в прошлом году восточное побережье Австралии несколько месяцев
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В Австралии снова крупное ЧП: стихия уже уничтожила более 80 жилых домов, площадь пожара составляет почти 11 000 гектаров, пламя …Читать далее…
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