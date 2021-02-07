Следственный комитет требует у Польши выдачи Путило и Протасевича. Направлены документы на экстрадицию

Источник материала: Onliner

Следственный комитет направил документы на экстрадицию бывшего и нынешнего администраторов телеграм-канала, который нельзя называть. «С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — пишет СК.

— Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители, — цитирует ведомство начальника международно-правового отдела Следственного комитета Михаила Вавуло, давшего интервью СБ.

Напомним, ранее Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет популярный канал и «дочерние», второй ранее участвовал в их ведении. Оба обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с протестами. Это как минимум означает, что эти люди могут быть взяты под стражу. (Напомним, ранее канал признали экстремистским, но позже он был переименован.)

Статьи такие:

ст. 293 («Организация массовых беспорядков»);

ст. 342 («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»);

ч. 3 ст. 130 («Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности»).