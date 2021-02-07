Как лечат синуситы и можно ли избежать проколов при гайморите

Источник материала: Tut.by

Все еще сомневаетесь, надо ли лечить насморк? У лор-врачей на этот счет мнение однозначное. Даже такой пустяк, как банальный насморк, требует адекватной терапии. Особенно если есть предрасполагающие анатомические факторы. Они способствуют тому, что нелеченый (или плохо леченный) ринит может осложниться синуситом . А это, как говорится, уже совсем другая история, подразумевающая куда более сложные механизмы лечения, вплоть до хирургических.



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О том, как лечат синуситы, можно ли избежать проколов при гайморите и (о ужас!) не провоцируют ли такие манипуляции рецидив воспалительного процесса в околоносовых пазухах, журналисту портала « Здоровые люди » рассказал врач-оториноларинголог высшей категории, заведующий хирургическим отделением ООО «ЛОДЭ» Олег Мазаник.

Консервативное лечение синусита

Терапия острого риносинусита или синусита подразумевает общие принципы лечения острого заболевания. Она включает в себя:

тщательную гигиену носа: очищение носа и околоносовых пазух от патологического секрета (промывание солевыми растворами, высмаркивание);

использование сосудосуживающих или комбинированных гормоносодержащих препаратов для снятия отечности в носовых проходах и восстановления носового дыхания;

или комбинированных гормоносодержащих препаратов для снятия отечности в носовых проходах и восстановления носового дыхания; применение местных препаратов: противовирусных — при вирусной природе синусита, антибактериальных — при микробном поражении;

увлажнение слизистой носа (использование тех же солевых растворов на водной основе, частое проветривание помещений, достаточно увлажненный воздух);

при повышении температуры тела — жаропонижающее лекарственное средство.

Подбор, назначение, дозировку лекарственных средств для лечения синуситов определяет только врач-оториноларинголог. Неправильное использование препаратов и/или самолечение чревато не только отсутствием эффекта, но и развитием тяжелых осложнений.

— Для большинства пациентов стандартный консервативный метод лечения синусита — достаточная мера для выздоровления. Но он не всегда помогает, если имеется анатомическая предрасположенность к плохой вентиляции околоносовых пазух. Обычно острый риносинусит излечивается за 8−14 дней. При активном лечении состояние должно улучшиться на второй, максимум четвертый день. Но если положительная динамика отсутствует, врач принимает решение о дополнительных методах лечения: консервативном, полухирургическом или хирургическом.

Анемизация слизистой носа и метод «кукушки»

Если лечение в течение 2−4 дней после постановки точного диагноза оказывается неэффективным, лор может назначить специфические методы лечения, которые заключаются в воздействии на слизистую оболочку полости носа для улучшения оттока патологического секрета.

В частности, применяется так называемая анемизация полости носа, то есть введение сосудосуживающих препаратов на турунде или с помощью аэрозольных инсуффляторов локально (непосредственно в ту зону, куда оттекает выделяемая слизь).

В некоторых случаях используется и такая методика, как промывание полости носа по Проетцу (ее также называют методом «кукушка»). Это терапевтическая процедура, которую может выполнять только врач-оториноларинголог. При помощи прибора вакуум-аспиратор и специальных насадок промывается подлость носа и отсасывается паталогическое содержимое. В некоторых случаях «кукушка» применяется и при лечении гайморита , когда пункция не показана. Но только врач решает, можно ли использовать данную методику в каждом конкретном случае.

— Если при осмотре и обследовании врач обнаруживает признаки блокирования пазухи и отсутствие оттока слизи, тогда он предлагает хирургические методы лечения — пункцию синуса. Это крайняя мера, которая применяется при неэффективности консервативного лечения. Не каждому пациенту с гайморитом врач предлагает пункцию. Но если беспокоит сильная боль, есть блокада пазухи, отсутствует положительная динамика в ходе лечения и наблюдаются все предпосылки к развитию осложнений — применяются хирургические методы лечения.

Хирургическое лечение синусита. Прокол при гайморите

Пункция — это прокалывание стенки пазухи в самом безопасном и доступном месте (через полость носа в нижнем носовом ходе — через ноздрю).

В пораженную пазуху нагнетается жидкость (фурацилин), которая вытесняет скопившийся гной, и он естественным образом выходит через ноздрю. Иногда пазуха бывает блокирована даже при промывании. Тогда гной высасывают, а в пазуху вводят противовоспалительное лекарственное средство. На следующий день процедуру повторяют.

Курс лечения насчитывает до десяти процедур. Но максимальное количество применяется крайне редко, подчеркивает эксперт. Чаще всего достаточно двух-трех пункций. Одной мало! При однократной процедуре излечение может не наступить. Важно проводить процедуры до тех пор, пока пазуха не станет абсолютно чистой. При этом необходимости в контрольном рентгеновском снимке нет. Сама пункция — самый достоверный метод определения состояния пазухи.

— Существует миф, что гаймориты повторяются из-за пункций. Это неправда. Врачи вскрывают гнойники во многих местах, делают инъекции. Неужели после укола развивается хронический воспалительный процесс? Конечно, нет! То же самое и с пункцией околоносовой пазухи. Место прокола заживает за 1−2 дня. Спровоцировать рецидив заболевания или привести к его хронизации пункция не может по определению.

Необходимость прибегать к пункциям при обострениях синусита может быть вызвана тем, что воспалительный процесс сильно запущен и перешел в хроническую форму, при этом сохраняется анатомическая предрасположенность к синуситам. В этом случае вылечить заболевание нельзя, можно лишь подлечить, снять обострение.

— Пункция — это, конечно, вмешательство, этакая маленькая операция, у которой даже могут быть осложнения (кровотечения, отек — редко, но бывают). Но если лечение назначено вовремя, процедура проведена правильно и в полном объеме, вредных последствий для здоровья она не несет. От пункции хронизации процесса даже теоретически быть не может.

А вот при не диагностированных вовремя хронических синуситах пункционный метод облегчает ситуацию, но при следующем обострении чаще всего вынуждает снова делать прокол.

Чтобы положить конец синуситам, требуется хирургическое вмешательство: реконструктивная операция (эндоназальная хирургия), восстанавливающая нормальные структуры носа. Лишь в этом случае вероятность повторений синуситов минимальна и связана только с общей способностью организма противостоять инфекциям.

Осложнения синуситов

Допустим, вы уже не сомневаетесь, что насморк лечить надо. Но вот необходимость пункции пазухи при гайморите все еще вызывает вопросы и желание найти альтернативный неинвазивный метод лечения. Тогда подумайте еще раз, пока будете читать, к каким осложнениям может привести сознательный (или неосознанный) отказ от показанного лечения:

реактивные отеки мягких тканей лица над пораженной пазухой, так называемый периостит. Отек век, отек щеки. Зрелище не для слабонервных, но это цветочки по сравнению с тем, к чему еще может привести гнойно-воспалительный процесс в околоносовых пазухах;

орбитальные осложнения: отек век, флегмона орбиты глаза, гнойный процесс в орбите;

внутричерепные осложнения: менингит, абсцесс головного мозга, энцефалит, сепсис. Инфекции головного мозга чаще всего случаются именно контактным путем — как результат осложнений отита или синусита.

Помните: очаг инфекции при воспалительных процессах в околоносовых пазухах находится в непосредственной близости от головного мозга. Это само по себе должно быть достаточным основанием, чтобы тушить пожар до того, как он разгорится, и не пренебрегать назначенным лечением.