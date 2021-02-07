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Про 5 тыс. рублей алиментов жене ОМОНовца - неправда. Стало известно, сколько получают силовики
Источник материала: Партизан
По данным ByPOL, больше зарабатывают опера и следователи
О суммах, которые силовики получили в период разгонов массовых уличных акций протестов в Беларуси, рассказал бывший следователь по особо важным делам из Гродно. Игорь Лобан уволился из Следственного комитета в августе 2020 года - не захотел участвовать в расследовании уголовных дел в отношении демонстрантов. Вскоре ему пришлось выехать за рубеж, сейчас он вступил в инициативу бывших силовиков ByPOL.
Экс-следователь рассказал
Игорь Лобан ответил на вопрос, сколько получали сотрудники ОМОН. Подтверждения сведений о заоблачных суммах, о которых ходили разговоры, нет.
- Максимальная сумма премии за разгоны протестов, о которой нам известно, - 600 рублей, - заявил бывший следователь.
Поэтому слухи про жену омоновца, которой выдали 5 тысяч рублей алиментов, не имеют под собой основания. Ведь в таком случае омоновец должен был бы получить 20 тыс. руб. По словам Лобана, оклад минского омоновца - около 600 руб., плюс 600 руб. премии - выходит получка примерно 1200 руб.
ByPOL передал для публикации и два десятка расчетников оперуполномоченных уголовного розыска столичных РУВД. Суммы в них, округляя, - от 1200 до 1900 руб.
Но не будем забывать, что для силовиков предусмотрен внушительный социальный пакет - льготные кредиты, квартиры, ранняя пенсия и т.п.
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По данным ByPOL, больше зарабатывают опера и следователи
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