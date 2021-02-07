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На платформе «Сход» началось голосование за народных представителей

07.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проголосовать можно будет только за кандидата того участка, в зоне которого вы находитесь в момент голосования.

На платформе «Сход» началось голосование за народных представителей
Началось голосование за народных представителей на платформе «Сход». Оно будет продолжаться целую неделю, до 13 февраля включительно. Всего кандидатов в народные представители – 195.

Все этапы голосования происходят онлайн, и для этого нужно установить чат- бот платформы в Viber или Telegram и следовать инструкциям. Обязательное условие – ваш аккаунт должен быть привязан к номеру белорусского оператора.

Проголосовать можно из любой точки Беларуси. После отправки координат в чат-бот ближайшие виртуальные участки с зарегистрированными кандидатами определятся автоматически. Меняется ваше местоположение – меняются кандидаты, за которых вы можете проголосовать. Отдать голос можно только за одного кандидата.

Разработчики уверяют, что голосование является анонимным (никто не может узнать ваш номер телефона) и прозрачным процессом. После того, как вы проголосовали, ваш голос отобразится на персональной «Карте поддержки» кандидата в виде точки на карте и времени, в которое вы проголосовали. Таким образом, за голосованием можно будет следить в режиме реального времени.

При голосовании в системе сохраняется не телефонный номер «избирателя», а уникальный идентификатор, и он полностью анонимен. К идентификатору привязана и геолокация, которой вы делитесь с чат-ботом. Кроме этого, к координатам добавлено случайное смещение на 100-200 метров.

Проголосовать можно будет только за кандидата того участка, в зоне которого вы находитесь в момент голосования. Голосуя за конкретного делегата, вы предоставляете ему полномочия говорить и действовать от вашего имени. Если вы случайно проголосовали не за того кандидата, можно будет переголосовать.

14 февраля будут оглашены результаты. В случае, если выбранный делегат не может принять участие в работе «Схода», его место займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. Затем выбранные делегаты начинают свою работу. Все заседания будут проходить онлайн, по крайней мере, на время ограничений, связанных с Covid-19, и транслироваться в прямом эфире.

Задача избранных делегатов «Схода» — выразить отношение к назревшим проблемам от имени народа в пределах своих мандатов и участвовать в любом возможном диалоге с действующими органами власти.
 
 
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