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Третий человек страны не смог помочь купить слуховой аппарат ребенку. А на ОМОН деньги есть

07.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И кто в этой стране глухой?



Прием граждан в Глубокском районе председатель Палаты представителей Национального собрания провел 5 февраля. Во время этого приема к нему обратился глубочанин Иван Шабанов, который попросил посодействовать в покупке слухового аппарата для его внучки — осенью девочка должна пойти в школу.

Внучка глубочанина живёт в Витебске и учится в специализированном учреждении для детей с нарушением слуха. Некоторое время назад ей купили слуховой аппарат, благодаря которому она научилась говорить, читать, считать.

Но, последней медкомиссии выяснилось, что девочка уже «выросла» из старого аппарата. Поэтому медики посоветовали её родителям купить новый современный цифровой слуховой аппарат.

– Это позволит внучке пройти в течение 2-3 месяцев адаптацию и уже с 1 сентября пойти в обычную общеобразовательную школу, – приводит слова Иван Шабанова, газета «Веснік Глыбоччыны», отмечая, что стоимость этого слухового аппарата составляет 15 000 рублей. – Таких денег у семьи нет.

Владимир Андрейченко, однако, в свою очередь порекомендовал пенсионеру посоветовать родителям девочки обратиться в Республиканский научно-практический центр отоларингологии.
 
Теги: Витебск
 
 
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