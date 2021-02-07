Зимняя сказка: фестиваль ледовых скульптур открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глыбы льда и сугробы в Минске превратили в произведения искусства. В Ботаническом саду открылся фестиваль ледовых и снежных скульптур. Посмотреть на ускользающую красоту пришли сотни жителей белорусской столицы. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович тоже оценила фантазию мастеров.

С помощью резака и бензопилы они создают «надежду» – так скульпторы назвали свою работу. Птица из ледяных ладоней стремится в небо. Как желание, которое мы загадали и отпустили во вселенную. Работа кропотливая. Материал красивый, но капризный.

«Многое зависит от погоды. У нас в первый день была плюсовая температура. Как раз в тот день, когда нужно было «смораживать», собирать большие объемы льда, для того чтобы в будущем вырезать из него основные элементы. Это было достаточно сложно. Сейчас погода оптимальная: и солнышко, и видны какие-то эффекты», – рассказал скульптор Иван Артемович.

Лед скульпторы используют речной. Прозрачным он стал благодаря сильным морозам, они держались в Беларуси как раз тогда, когда заготавливали материал. При небольшом «минусе» верхний слой получается мутным. Его называют «шубой».

«Льда было 20 блоков. Но они все распиливаются, убирается «шуба». Если мороз продержится, будет долго стоять», – сказала скульптор Валерия Берало.

С погодой скульпторам повезло. В Минске минус 15 и теплее в ближайшие дни не станет. А вот посетителям пришлось одеться потеплее. Переливы льда на солнце привели на фестиваль десятки людей. Ботанический сад стал одной большой фотозоной.

«Эти скульптуры очень красивые, завораживают. Придают ощущение настоящей зимы. Вся семья у меня замерзла. Но все равно хорошо», – признался посетитель фестиваля Саша Астапеня.

«Если бы был пасмурный день, наверное, не вышли бы, не посмотрели. Погода, действительно, радует», – сказала посетительница фестиваля Екатерина Корниенко.

Самые маленькие посетители сами себе скульпторы: строили крепость из ледяных кирпичей. А взрослые согревались глинтвейном или травяным чаем из настоящего самовара.

Полюбоваться композициями жители и гости Минска смогут до 14 февраля.