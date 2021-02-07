Источник материала: Хартия'97

Как спастись от мороза при аварийной остановке: советы белорусским водителям 7.02.2021, 10:59

Важная информация, когда за бортом -20 и ниже.

В машине тепло и уютно ровно до тех пор, пока двигатель работает, а "печка" подает в салон теплый воздух. Но стоит случиться поломке или даже мелкой аварии, и вы вмиг оказываетесь в быстро остывающей железной коробке, пишет abw.by .

Хорошо, если дело происходит в городе. А если на пустой дороге вдали от цивилизации? А на улице мороз?

Факторы риска

Это как раз неблагоприятные погодные условия: обильные снегопады, порывистый ветер, сильные морозы. А также обстоятельства: загородная трасса или дорога вдали от населенных пунктов с минимальным количеством другого транспорта и людей. В этом случае аварийная остановка может нести в себе риск здоровью и жизни, особенно если люди одеты и обуты не по погоде ("а зачем, если в машине тепло?") и у них нет при себе согревающих вещей, горячих напитков и т.д. Поэтому…

Автомобиль должен быть подготовлен

Во-первых, это касается технического состояния. Тема достойна отдельной публикации, но скажем проще: отправляться в дальнюю дорогу зимой с барахлящим стартером, генератором или "печкой" – самоубийство. Во-вторых, топлива в дальней дороге и в сложных условиях должно быть не просто достаточно, а с хорошим запасом, если придется прорываться через снежные завалы или греться на месте (в "Хавьер" многие столкнулись с этой проблемой). В случае с дизельным автомобилем сорт ДТ должен соответствовать текущему температурному режиму.





Пару слов о комплектации. На борту надо иметь трос, хотя бы минимальный набор инструмента, позволяющий заменить колесо, снять/поставить клемму с АКБ, неплохо бы иметь нож или небольшой топор, зажигалку или спички. В зимний период стоит дополнить этот набор лопатой и небольшой доской (ее можно подкладывать под домкрат в глубоком снегу или использовать в качестве трака). И возьмите за правило держать в машине шнурок для зарядки телефона. В дальнюю дорогу берите с собой полностью заряженный power-bank и держите его в тепле.

Набор для "утепления"





На случай длительного нахождения на холоде (будь то запланированная прогулка или форс-мажорные обстоятельства) стоит иметь при себе грелки для рук и ног (одни работают при химической реакции, другие – при сгорании жидкого топлива, третьи – от электричества). В автомобиле можно постоянно иметь плед, а в особых случаях брать с собой спальник. Ну и, конечно, хорошее решение – брать с собой горячее питье в термосе. Одеваться по погоде следует всегда, даже когда кажется, что режим "из дома в машину, из нее в дом" не требует особого утепления. При этом важно, чтобы одежда и обувь не были слишком плотными, не вызывали / накапливали пот и не промокали.

Действия в случае аварийной остановки

Не паниковать. Выяснить, что произошло и каковы последствия (сможет ли машина двигаться после поломки или аварии). При необходимости вызвать помощь или эвакуацию. Если связи нет, это проблема, но если нет пострадавших или требующих медицинской помощи, это не так критично. Оставляйте машину и добирайтесь до ближайшего населенного пункта (заправки и т.д.) на попутной машине. В "цивилизации" вы сможете решить вопрос со связью и согреться. Кстати о связи: если "сот" рядом нет, не забываем про рации, которые есть у дальнобойщиков. В экстренных случаях можно пользоваться и таким каналом.

Даже если вы смогли вызвать техпомощь, реально оцените условия: сможете ли вы дождаться ее у машины? При неблагоприятных погодных условиях опять же лучше коротать время не у остывшей машины, а в теплом кафе или на той же заправке.

Стоим без связи с внешним миром





Хуже, если нельзя ни позвонить, ни попросить о помощи проезжающих мимо, потому что ничего и никого нет, вы одни, без связи с внешним миром (в тот же "Хавьер" так у многих и было). Здесь задача по максимуму сохранить все ресурсы (начиная с заряда в телефоне и заканчивая топливом) в ожидании, когда появится возможность продолжить движение или получить помощь. Например, если в ловушку попало несколько машин, логично всем греться только в одной из них.

Греемся от "печки"

С целью экономии топлива (если есть риск, что его надолго не хватит) стоит периодически выключать двигатель и заводить по мере остывания салона. При длительной работе мотора, особенно во время ночевки в машине, существует риск, что выхлопные газы попадут в салон. Это происходит, если автомобиль стоит в непродуваемом месте или ветер несет газы в сторону машины. Поэтому ставим машину так, чтобы ветер относил газы в сторону, а если собрались спать, должен оставаться один бодрствующий, который будет контролировать ситуацию.

Греемся без "печки"





А что делать, если греться в машине не получится? Не работает двигатель, "печка"? На открытом пространстве кузов обдувается и быстро охлаждается. И если ожидание помощи грозит затянуться надолго, можно попытаться укрыть кузов от ветра при помощи… снега! Строить стену или просто завалить всю машину снегом – решать вам. Но в последнем случае вы сделаете, по сути, юрту – и в ней будет тепло от вашего дыхания. И в любом случае будет теплее и комфортнее, чем снаружи.





В процессе "строительных работ" вы уже согреетесь. И вообще, пока вы двигаетесь – живете. А можно рядом развести костер – вопрос в том, что использовать в качестве топлива. Для розжига можно использовать топливо или масло. Если нет в канистрах, всегда можно взять что-то из бачков и агрегатов.

Но что дальше? Деревьев и кустов рядом может и не быть или они будут совсем отсыревшими. Посмотрите, что у вас есть в машине. Если вопрос о выживании стоит остро, в ход может идти и "запаска", и даже отделка салона – жизнь дороже. Только помните, что при сгорании пластик, резина и прочие материалы выделяют токсичный газ – им дышать нельзя.

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