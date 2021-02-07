Источник материала: Хартия'97

Советник Трампа: Экс-президент счастлив без соцсетей 1 7.02.2021, 10:50

Семья политика также приветствует эти перемены.

Советник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что Дональд Трамп «счастлив» жить без социальных сетей.

Об этом сообщает Times .

«Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным», — заявил Миллер.

Он отметил, что семья Трампа тоже рада тому, что он может больше времени уделить себе вместо того, чтобы писать в социальных сетях.

«Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся», — сообщил Миллер.

Что произошло в США 6 января

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль». В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 были задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену и записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечение Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предложили отстранить его от власти до окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.

На фоне событий со штурмом Капитолия социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа из-за «риска к дальнейшему подстрекательству насилия».

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .