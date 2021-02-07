ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы сухофрукты, которые избавят от болей в спине

07.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы сухофрукты, которые избавят от болей в спине

  • 7.02.2021, 10:45
  • 1,055
Названы сухофрукты, которые избавят от болей в спине
Иллюстрационное фото

Медики доказали эффективность смеси из этих продуктов.

Многие люди жалуются на проблемы с позвоночником, и в большинстве случаев, всему виной сидячий образ жизни. Для того, чтобы облегчить боль и восстановить силы, эксперты рекомендуют употреблять смесь из трех сухофруктов, пишет u-news.com.ua.

Специалисты говорят, что лучшим лекарством от боли в спине является умеренная физическая активность (ходьба, растяжка, плавание), а также правильный рацион питания, обогащенный кальцием, витаминами группы В и т. д.

В частности, ежедневно необходимо употреблять смесь из трех сухофруктов: вяленого чернослива (1), инжира (1) и кураги (5 шт.). Дело в том, что в составе этих продуктов много веществ, которые способствуют восстановлению тканей межпозвоночных дисков.

При частом употреблении сухофруктов позвоночник будет становиться более упругим и устойчивым к нагрузкам. Примечательно то, что по отдельности эти сухофрукты не владеют таким лечебным эффектом. Эксперты говорят, что инжир положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на пищеварение, потому что содержит много клетчатки. Плюс ко всему, он быстро насыщает и утоляет чувство голода.

Однако, в этом сухофрукте много сахара, поэтому диабетикам он противопоказан. В кураге также много питательных веществ, поэтому она полезна при многих заболеваниях. В частности, сушеные абрикосы богаты на витамин А, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Чернослив содержит витамины и ценные микроэлементы, которые помогают нормализовать работу желудка и сердечно-сосудистой системы.

Еще в составе этого сухофрукта много калия, кальция, магний, натрий, фосфора и прочих веществ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики доказали эффективность смеси из этих продуктов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это будет десятилетие террора и насилия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by