Источник материала: Хартия'97

BBC: У Кремля начались большие проблемы из-за Навального 2 7.02.2021, 10:37

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Российская власть усиленно пилит ветку под собой.

Когда длинные ряды полицейских выстроились в центре Москвы во вторник вечером, месседж был четким: все участники протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального будут подавлены. В течение следующих нескольких часов тех, кто осмелился бросить вызов решимости властей, преследовали на улицах.

Фото арестов и избиения людей в России очень скоро облетели весь мир. События на них произошли за считанные часы после того, как судья постановил, что заядлый критик Владимира Путина проведет следующие несколько лет за решеткой, пишет BBC .

Навальный назвал судебное слушание показательным судилищем, целью которого было "запугать миллионы". Но такая тактика может "вылезти боком".

"Думаю, это только начало проблем для режима. Потому что Навальный стал не просто политической силой, но и моральной, что делает его привлекательным для тех, кто ранее не был его сторонником. Ведь не только политическая оппозиция, а все гражданское общество раздражено жестокостью и поведением полиции и судов", - сказал Андрей Колесников из московского Центра Карнеги.

Кремль давно называет Навального "агентом" Запада, который пытается подорвать Россию. При этом, российские власти настаивают, что суды якобы полностью независимы, а разъяренные участники протестов - "хулиганы". Пресс-секретарь Путина даже похвалил службы за "жесткий ответ на провокации". Но жесткие подходы могут принести проблемы.

"Репрессии против Алексея Навального, которые шокируют своей жестокостью, также поразительно глупы", - сказал Филипп Стеркин из независимого издания VTimes.

Он считает, что заключение Навального усилит протесты, а не остановит их. И это не очень удобно для Кремля в трудные для экономики времена.

"Власть постоянно пилит ветку, на которой сидит несмотря на то, что ветка все больше шатается", - добавил он.

Многие из тех, кто вышел на улицы, признаются, что делают это впервые. И причиной для этого была не столько поддержка Навального, сколько протест против жесткого обращения с ним.

В Москве также говорят о том, что нынешняя бескомпромиссная позиция Кремля может быть не такой популярной среди высокопоставленных чиновников, учитывая то, что Запад готовит новые санкции. Заморозка активов и запрет пересекать границу - это приемлемая цена за так называемое "возвращение" Крыма. Но терпеть наказание за преследование российского оппозиционера никто не хочет. Также не известно, как долго будет продолжаться российская волна протестов.

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