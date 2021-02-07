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СК направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича

07.02.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет направил документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича через Генерального прокурора в Польшу.

СК направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича
Начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло. Фото: СК

По сообщению телеграм-канала ведомства, между Беларусью и Польшей заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует в том числе и вопрос об экстрадиции.

В октябре 2020 года телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими материалами. В ноябре в МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Беларуси Мартином Войцеховски, которому была передана нота с запросом о выдаче Романа Протасевича и Степана Путило.

 
 
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Следственный комитет направил документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича через Генерального прокурора в Польшу.
 
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