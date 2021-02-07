В стране аномальные морозы. Получилось завести машину? Присылайте нам свои видео

Источник материала: Onliner

В ближайшие несколько дней нам придется сильно померзнуть: в стране обещают до –28 градусов. При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину бывает не так просто. Предлагаем посмотреть, как вам это удается. Присылайте свои видео и короткие описания в наш телеграм-бот . Ролики будем добавлять ниже.

Вам сегодня удалось завести машину?

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