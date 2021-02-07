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В стране аномальные морозы. Получилось завести машину? Присылайте нам свои видео

07.02.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ближайшие несколько дней нам придется сильно померзнуть: в стране обещают до –28 градусов. При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину бывает не так просто. Предлагаем посмотреть, как вам это удается. Присылайте свои видео и короткие описания в наш  телеграм-бот. Ролики будем добавлять ниже.

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В ближайшие несколько дней нам придется сильно померзнуть: в стране обещают до –28 градусов. При больших перепадах температуры и серьезных морозах завести машину...
 
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