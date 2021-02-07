Молодая семья сделала крутой ремонт в брежневке всего за 4000 рублей

Источник материала: Onliner

Оксана и Дмитрий жили в собственной однокомнатной квартире в одной из хрущевок Витебска. После рождения дочери супруги решили расширять жилплощадь. Ребята отказались от покупки жилья в новостройке и решили купить двушку в брежневке недалеко от центра города. Чтобы привести ее в порядок, им хватило всего 4 тысяч рублей. Рассказывают как.

«Муж смотрел на YouTube, как разбить плитку и выложить „фартук”»

— Мы искали квартиру, в которой можно было бы жить после косметического ремонта. Мы купили квартиру, в которой был уложен ламинат, был натяжной потолок в гостиной, стояли новые межкомнатные двери и установлен кухонный гарнитур.





В 2013 году цены на недвижимость поднялись. Оксана и Дмитрий отдали за двушку $43 тысячи.

— Если бы продали свою квартиру и год снимали жилье, то после покупки, денег хватило бы и на ремонт. А так вышли в ноль. Год ничего не трогали, только переклеили обои в прихожей, — говорит Оксана.

За год желание что-то изменить только нарастало: Дмитрию хотелось убрать часть стены между кухней и комнатой, Оксане — сменить пестрый рыжий линолеум и сиреневую плитку на кухне. Помимо этого, из-за отсутствия вентиляции в ванной стиральная машина не просыхала и неприятно пахла. Девушка вспоминает, как вечером у супруга было боевое настроение — кувалдой снес часть стены.

— Было эпично, быстро и очень пыльно, — рассказывает Оксана. — Это был наш первый совместный ремонт. Мы работали, ребенок всегда был с нами, времени не хватало, как и денег на дорогие и быстрые решения. Муж читал, смотрел видео на YouTube, как разбить плитку и выложить «фартук». Плитка-«кабанчик» у нас «Керамин». А затирку темного цвета я увидела на ресурсах про скандинавский интерьер и влюбилась.





Дмитрий укладывал дополнительные трубы на кухне под стиральную машину. Семья одновременно жила и проводила черновые работы. Но самым сложным, как ни странно, было снять обои.

С помощью целлофанового пакета покрасили стены во всех комнатах

— В спальне были темно-зеленые обои с бежевыми цветами. Знакомые покрасили стены, а с помощью пакетов сделали фактуру. Мы покрасили две комнаты и кухню в белый, потратив на это 5 мешков штукатурки по 30 кг, 2 мешка стяжки и 2 ведра по 10 литров краски польской фирмы Sniezka. Пространство раздвинулось, визуально места стало больше. Неровности остались, более явные муж старался зашпатлевать, но за счет фактуры и матовой краски недостатки не заметны. Так белые стены появились по всей квартире. Это лучшее решение, даже когда дочь рисовала карандашами по ним и ляпала краской — все можно отмыть, а если нет, то закрасить. Под мойкой всегда наготове стоит ведро с белой краской.













Натяжной потолок на кухне удалось установить по акции, кухонный гарнитур семья взяла распилом: кромку, отверстия под крепеж Дмитрий сделал сам. Однако с расчетами фасадов Оксана немного ошиблась — нет одной дверцы.

— Линолеум с кухни муж снял и постелил новый под дерево, также переложили полы в санузлах. В итоге это обошлось нам примерно в 120 рублей. Кухню установили чуть позже. Может показаться, что у нас низко висят шкафчики, но я делала все под себя: головой не бьюсь. Тем более это не нарушает стандарты, так как висят они не над плитой, а на соседней стенке.

Заказывали распил ДСП и сами собирали мебель

Рабочее место ребенку сделали сами, опять же, заказав распил ДСП. Оксана увидела картинки в интернете, но такой заказ обошелся бы дорого. Идею они усовершенствовали, добавив колесики, что позволяет передвигать стол к окну.





Семья переехала с диваном и шкафом. Но в новой квартире хотели спать на кровати, ее, вместе с матрасом, заказали в IKEA. Шкаф-купе в счет зарплаты Оксана купила на старом месте работы. Детскую кровать с матрасом нашли в хорошем состоянии на барахолке.

— Декор стараюсь делать сама: новогодний венок, цветы из оберточной бумаги, помимо этого, акварелью рисую постеры и картины. Небольшие статуэтки последний год беру в Fixprice, а цветы могу купить у бабушек на остановке. Распил ДСП — очень выгодная находка, если понимаешь, как устроено. Во-первых, подходит под тебя и твои запросы, а во-вторых, в несколько раз дешевле покупной мебели.