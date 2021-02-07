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Письмо Лукашенко и запрос на выдачу Путило и Протасевича. Что происходит в стране 7 февраля

07.02.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси через Генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. Российский писатель Виктор Шендерович в своем блоге на «Эхе Москвы» опубликовал письмо к Александру Лукашенко по поводу Марии Колесниковой, задержанной в сентябре прошлого года. Мы будем следить за основными событиями воскресенья и рассказывать о них вам.


Фото: TUT.BY

 
 
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Следственный комитет Беларуси через Генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. Российский писатель...
 
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