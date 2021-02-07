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Автозадачка. Вспоминаем, кто и как может парковаться вдоль тротуара
Источник материала: Tut.by
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В нашей очередной автозадачке по ПДД попытаемся вспомнить, как правильно парковаться вдоль бордюра. 64% сдающих экзамен ошибаются в этом вопросе.
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