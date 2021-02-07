Автозадачка. Вспоминаем, кто и как может парковаться вдоль тротуара

Источник материала: Tut.by

64% тех, кто решает эту задачу на сайте pdd.by , делают ошибки. Может у вас получится вспомнить Правила дорожного движения и верно ответить на простой с виду вопрос.



Фото: pdd.by

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 8 февраля в 11.00

Опрос Каким транспортным средствам из перечисленных разрешена стоянка способом, указанным на табличке? Только легковым автомобилям 9% Легковым автомобилям, а также грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны 28% Легковым автомобилям и мотоциклам 27% Всем транспортным средствам 36% С этого устройства голос уже учтен 2 127 ответов