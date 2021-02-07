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Автозадачка. Вспоминаем, кто и как может парковаться вдоль тротуара

07.02.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

64% тех, кто решает эту задачу на сайте pdd.by, делают ошибки. Может у вас получится вспомнить Правила дорожного движения и верно ответить на простой с виду вопрос.


Фото: pdd.by

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 8 февраля в 11.00

 

Опрос

Каким транспортным средствам из перечисленных разрешена стоянка способом, указанным на табличке?

Только легковым автомобилям 9%
Легковым автомобилям, а также грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны 28%
Легковым автомобилям и мотоциклам 27%
Всем транспортным средствам 36%
С этого устройства голос уже учтен
2 127 ответов

 
 
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В нашей очередной автозадачке по ПДД попытаемся вспомнить, как правильно парковаться вдоль бордюра. 64% сдающих экзамен ошибаются в этом вопросе.
 
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