Движение маршруток в Витебске теперь можно отслеживать на смартфоне

Источник материала: Tut.by

Узнать, когда подъедет ближайшая маршрутка, в Витебске теперь можно при помощи смартфона и приложения «Яндекс.Карты». Сервис отображает движение маршрутных такси в режиме онлайн, сообщает предприятие «Оператор перевозок».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Данные о местоположении автомобилей передаются Яндекс с gps-трекеров, установленных в маршрутках. То есть приложение позволяет узнать, как движется нужный вам микроавтобус в реальности, а не ориентироваться на расписание.

Работу в Витебске сервис (тогда еще «Яндекс.Транспорт») начал в мае 2016 года. Однако тогда на карте отображалось только движение городских автобусов.

Весной прошлого года этот сервис начал отображать также движение трамваев и троллейбусов. А теперь им охвачен весь общественный транспорт, курсирующий по установленным маршрутам.

Отслеживать движение городского транспорта можно как с компьютера на сайте «Яндекса», так и установив мобильное приложение на смартфон, работающий под управлением Android или iOs.