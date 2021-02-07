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«Белорусские цвета – только красное на белом». Левченко присоединилась к флешмобу, который запустила Станюта
Источник материала: Партизан
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта. Правда, у Левченко "картинка" получилась "российской". Но главное - тексты, мысли известной баскетболистки.
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«Белорусские цвета – только красное на белом». Левченко присоединилась к флешмобу, который запустила Станюта
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко присоединилась к флешмобу, который запустила Мелитина Станюта. Правда, у Левченко "картинка" получилась...
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