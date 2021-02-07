Налоговая ответила, пересчитают ли налог на авто тем, кто в 2020 году заплатил более высокую госпошлину













Пользователь Павел как раз из числа законопослушных автомобилистов. В сентябре 2020 года при прохождении техосмотра он уплатил госпошлину за свой автомобиль (масса — 1,6 тонны) на два года в размере 6 базовых величин за каждый год.





— В итоге я отдал 348 рублей, — приводит цифры Павел. — После того как с 1 января 2021 года ввели транспортный налог, сумма платежа за мой автомобиль уменьшилась. По новым правилам за два года я должен был бы заплатить 162 рубля.





Павел написал электронное обращение в Министерство по налогам и сборам и Совет министров с вопросом о том, вернут ли ему переплаченную сумму налога.





На позапрошлой неделе водитель получил ответ из инспекции МНС по Октябрьскому району города Минска . Если кратко: деньги не вернут, и вот почему.





Как разъяснили в налоговой, возврат госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении возможен, если:





государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться;

плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в УП «Белтехосмотр»;

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.



Поскольку Павел прошел ТО и допуск к участию в дорожном движении получил, то оснований для возврата пошлины нет.





Правда, и налог сейчас платить будет не нужно.





— Освобождаются от транспортного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средств к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, — напомнили в налоговой.





На примере Павла это выглядит так: за 2021 год налог платить будет не нужно вообще, за 2022 год — только за период с 1 октября по 31 декабря. При этом налог за эти три месяца предъявят к уплате только в 2023 году.







