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Весна скоро. Мимоза уже зацвела

07.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока в Беларуси прогнозируют морозы до -25..-28°С, в Кавказском природном заповеднике на месяц раньше обычного распустились мимоза и магнолии. Зацвели также камелия и айва.

В этом году в Сочи зима теплее обычного, да и предыдущий год был очень сухим и теплым, что повлияло на раннее цветение растений.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь потрясающие фото цветущих кустов и деревьев. 

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Раннее цветение мимозы в теплых краях радует даже жителей тех городов, где балом еще правит снежная зима и морозы. Ведь это значит, что скоро весна и на улицах...
 
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