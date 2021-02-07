Весна скоро. Мимоза уже зацвела

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока в Беларуси прогнозируют морозы до -25..-28°С , в Кавказском природном заповеднике на месяц раньше обычного распустились мимоза и магнолии. Зацвели также камелия и айва.

В этом году в Сочи зима теплее обычного, да и предыдущий год был очень сухим и теплым, что повлияло на раннее цветение растений.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь потрясающие фото цветущих кустов и деревьев.

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