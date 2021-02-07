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Весна скоро. Мимоза уже зацвела
07.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пока в Беларуси
В этом году в Сочи зима теплее обычного, да и предыдущий год был очень сухим и теплым, что повлияло на раннее цветение растений.
Смотрите в фотоленте
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Раннее цветение мимозы в теплых краях радует даже жителей тех городов, где балом еще правит снежная зима и морозы. Ведь это значит, что скоро весна и на улицах...
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