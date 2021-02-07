Сто дней до призыва: как растут и с кем играют щенки кинологического центра

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом возрасте главный навык, которым они владеют с рождения - умение привлекать внимание. И щенки просто не могли не привлечь внимание корреспондентов Sputnik.

В родильном отделении живут самые юные подопечные питомника кинологического центра Вооруженных сил Беларуси. Призывной возраст щенков - три месяца, а до этого времени у них будет беспечная, не обремененная тяготами воинской службы жизнь. А именно - сплошные прогулки и игры с перерывом на кормление.

Самым младшим обитателям, которые сейчас живут в питомнике - всего несколько дней. Здесь же - шестеро щенков бельгийской овчарки чуть постарше, им полтора месяца. Всего за год из родильного отделения во взрослую собачью жизнь, состоящую из дрессуры и тренировок, выпускается около ста щенков, рассказывает начальник питомника кинологического центра вооруженных сил Владимир Цуприянович.

Для того чтобы попасть на срочную службу в кинологический центр, желательно иметь ветеринарное образование или схожий опыт работы с животными. Сам начальник питомника - ветеринарный фельдшер по образованию, - в кинологический центр попал уже после срочной службы.

Когда щенкам исполняется месяц, они получают клички. У всех щенков, рожденных от одной собаки, совпадают первые буквы клички.

"Это - Тасмания и Тревога, щенки бельгийской овчарки", - знакомит корреспондентов Sputnik с постояльцами родильного отделения солдат срочной службы Максим Евтюхов. По образованию он - фельдшер-ветеринар и признает, что с удовольствием остался бы служить в центре по контракту, но по семейным обстоятельствам придется вернуться домой. Причем, без собаки.

"Был у меня щенок, с которым я занимался, хотел забрать домой. Но у меня уже есть азиатская овчарка, мама сказала - не потянешь", - рассказывает Максим.

С бельгийскими овчарками Тасманий и Тревогой, когда они подрастут, справится далеко не каждый. В центре были случаи, когда собак покупали, чтобы содержать в обычной городской квартире - и вскоре возвращали кинологам.

Как будет выглядеть жизнь щенков после "призыва" и чему их научат - смотрите на видео Sputnik.

Читайте также: