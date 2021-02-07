Масштабное исследование показало, что гормоны человека меняются в зависимости от времени года

Источник материала: Tut.by

Исследование с участием 3,5 миллионов человек показало, что гормоны человека меняются в зависимости от времени года. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PNAS .



Фото: Callie Morgan, unsplash.com

Обзор миллионов анализов крови показал, что целый ряд человеческих гормонов имеет четкие сезонные закономерности, хотя эти изменения и невелики в количественном отношении.

Гормоны гипофиза, которые помогают контролировать рост, метаболизм, стресс и лактацию, в основном достигают пика в конце лета.

Периферические органы иммунной системы, находящиеся под контролем гипофиза, такие как те, что вырабатывают наши половые гормоны или гормон щитовидной железы, также показали сезонность. Вырабатываемые ими гормоны, например, тестостерон, эстрадиол и прогестерон достигли своего пика в конце зимы или весной.

Полученные данные являются самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что люди обладают внутренними сезонными часами.

Эта сезонность указывает на то, что, как и у других животных, у человека может быть сезон физиологического пика для основных биологических функций. Механизм, лежащий в основе этих круглогодичных часов, до сих пор неизвестен, но авторы исследования предполагают, что между гипофизом и периферическими железами органами в организме действует некая естественная годичная обратная связь.

Гормоны гипофиза, которые однозначно настроены на солнечный свет, могут питать эти органы в течение года. Таким образом, люди могут показывать согласованные сезонные «контрольные точки» с пиком зимой-весной в осях роста, стресса, метаболизма и воспроизводства.

Как отмечается в документе, это не слишком отличается от того, что мы наблюдаем у других млекопитающих, где колебания определенных гормонов приводят к сезонным изменениям в воспроизводстве, активности, росте, пигментации или миграции животного.

У млекопитающих, таких как северный олень, например, наблюдается снижение уровня гормона лептина, когда зимние дни становятся наиболее короткими, что помогает снизить их потребление энергии, понижая температуру их тела и подавляя способность к воспроизводству.

Даже приматы, живущие ближе к экватору, чувствительны к незначительным сезонным изменениям. Например, макаки-резус овулируют значительно больше в период после сезона дождей, так что их потомство рождается незадолго до наступления сезона дождей летом.

Но пока остается неясным, меняются ли человеческие гормоны в зависимости от времени года.

Большинство наборов данных, которые были проанализированы до сих пор, не отличались масштабом и не охватывали все человеческие гормоны — в них изучались либо только половые гормоны человека, либо же основное внимание уделялось стрессу и метаболическим гормонам. Результаты также были весьма разнообразными и противоречивыми.

В то время как некоторые исследования половых гормонов человека предполагают, что следует учитывать сезонные изменения, другие научные работы приходят к выводу, что сезоны не являются важным источником изменчивости.

Между тем, исследование уровня кортизола в слюне — также известного как гормон стресса — обнаруживает, что существует некоторая сезонная изменчивость, а большое исследование данных гормона, стимулирующего щитовидную железу, обнаружило более высокие уровни его летом и зимой.

Новое исследование является крупнейшим из всех и включает массивный набор данных израильских медицинских карт. Но, конечно, для дальнейшей проверки результатов необходимо провести дополнительные исследования такого же масштаба и в различных частях мира. Ведь если наши гормоны действительно зависят от времени года, пусть даже немного, это может быть важно для нашего здоровья.